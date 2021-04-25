Про це повідомляється на сайті “Миротворця”.
На сайті вказано, що інста-блогерка потрапила в список через “заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду, учасник в актах гуманітарної агресії Росії проти України”.
Як доказ надано відео, де Анна Алхім висловилася про Путіна, назвавши його нібито найвпливовішим у світі.
Сама Алхім вже прокоментувала свою появу у “Миротворці”. Блогерка зауважила, що краще б це був список Forbes.
“Миротворець – це від слова мир чи творець”, – написала Алхім.