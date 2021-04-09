Скандальный российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) проведет несколько концертов в рамках тура по Украине. Ранее в Одессе он назвал день траура по погибшим при пожаре в местном колледже "е**ной показухой".

Об этом сообщают #Буквы.

Предыстория

Предыдущий визит рэпера в Украину закончился скандалом. Его концерт состоялся в Одессе 8 декабря 2019 года: в этот день в Украине был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Несмотря на это, концерт не отменили. А сам Моргенштерн назвал день траура по погибшим “еб*ной показухой”.

“Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто ёб*ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл*дь, крика – сх*я ли пожарных проверок нет в городе?” – объявил он тогда со сцены.

Из-за скандала появились призывы запретить рэперу въезд в Украину. На сайте президента Украины даже появилась петиция о запрете Моргенштерну давать концерты на территории нашей страны, однако она не набрала необходимое количество подписей.

ВНИМАНИЕ на видео ненормативная лексика!

Правда, Моргенштерн не ведет гастрольную деятельность в аннексированном Крыму, поскольку предпочитает выступать в Украине.

При этом рэпер активно демонстрирует свою приверженность режиму президента страны-агрессора Владимира Путина, а также призвал подписываться на аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в рамках конкурса в соцсетях.

“Путин — красавчик. Я верил в справедливость, в то, что должно быть равенство, все честно должно быть, по закону. А потом понял, что с миром абсолютно бесполезно бороться. Нет никакого смысла. Чтобы жить есть всего один способ — просто принимать все. Если что-то происходит, если что-то как-то работает — оно так и работает, я с этим спорить не буду”, – заявив он в интервью Юрию Дудю.

Украинский тур

Спустя полтора года после скандальных заявлений рэпер возвращается в Украину с большими сольными концертами в трех городах.

По данным билетного агентства Kontramarka, концерты Моргенштерна запланированы в Украине на июнь: 3 июня – в Киеве, 4 июня в Харькове, 6 июня – в Запорожье.

Цена билетов – от 550 гривен (в Запорожье) до 4490 грн гривен (в Киеве). Интересно, что еще в декабре цены на билеты были значительно ниже – от 350 до 1190 гривен.

Организаторы с гордостью заявляют, что “это будет действительно взрывное событие для всех сторонников нового рэпа, который не знает предубеждений и границ”.

Что говорят в СБУ?

После скандального выступления рэпера в Одессе Служба безопасности Украины заявила, что не нашла нарушений в его действиях.

Однако прошло более года, поэтому #Буквы обратились за комментарием в СБУ о предоставлении оценки действиям Моргенштерна в Одессе и его планам по проведению концертов в Украине.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко посоветовал нам ознакомиться с позицией СБУ, которую ведомство предоставило средствам массовой информации более года назад. Тогда служба заверила, что провела проверку Алишера Валеева весной прошлого года.

“Организаторам сообщено, что на момент проверки основания для недопущения этого гражданина РФ к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют”, – сообщили в СБУ на запрос Радио Свобода.

Касательно планируемых концертов в Украине в июне 2021 года, Дехтяренко посоветовал дождаться официальной позиции СБУ. От подробных комментариев спикер ведомства отказался.

“Как и отмечалось ранее, мы не исключаем, что возможна повторная проверка на предмет оснований о недопущении в Украину. Но дождемся официальной позиции”, – заявил Дехтяренко.

На уточняющий вопрос о том, проводит ли в настоящее время СБУ проверку рэпера, или она только возможна в перспективе, Дехтяренко ответил:

“Службой постоянно изучаются и анализируются все обстоятельства и факты. По результатам принятых решений будем сообщать отдельно “.

Как реагируют соцсети?

Украинцы возмущены тем, что рэперу до сих пор разрешено беспрепятственно проводить концерты в Украине. Поэтому в социальных сетях неравнодушные пользователи требуют, чтобы СБУ запретила въезд Валееву, а организаторы отменили запланированные концерты.

Подробнее о реакции украинцев – в подборке публикаций.

я не знаю толком що таке моргенштерн,але воно мені не подобається.

їхали сьогодні житомирською трасою,бачили бігборд.

наскільки розумію з залісся фрік.

як же вкурвлює що вони в нас вже майже вільно почуваються. — nadumala) (@dumajusobi) April 6, 2021

СПРАВКА. Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) — российский рэп-исполнитель и музыкант. Ему 22 года. Изначально стал известен как YouTube-блогер (благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта “#ИзиРеп”). В феврале 2018 года рэпер выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Моргенштерн имеет эпатажный вид: например, татуировку “666” на лице.