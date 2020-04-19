Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах страны. За порядком следили 26 500 полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

“Участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан. И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. Впрочем течение суток зафиксированы случаи присутствии более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19-ти культовых сооружениях на территории 13-ти областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения”, – сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Так, полицейские составили три административных протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.