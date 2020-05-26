Дорожный сундук и обеденную салфетку, принадлежавшие королеве Франции и Наварры Марии-Антуанетте, продали на аукционе в Версале почти за 60 тысяч евро.

Об этом пишет The Guardian.

Организатором аукциона стал торговый дом Osenat.

Изначально сундук, на крышке которого есть надпись: “Спальня королевы № 10”, оценивали в 8–10 тысяч евро, но в итоге продали за 43 тысячи евро.

А обеденная салфетка королевы, украшенная вышитыми по периметру лилиями и букетом роз в центре, ушла с молотка за 14,5 тысяч евро.

Кроме того, за четыре тысячи евро был продан медальон из горного хрусталя, в котором хранится прядь Людовика XVI.