Об этом пишет The Guardian.
Организатором аукциона стал торговый дом Osenat.
Изначально сундук, на крышке которого есть надпись: “Спальня королевы № 10”, оценивали в 8–10 тысяч евро, но в итоге продали за 43 тысячи евро.
А обеденная салфетка королевы, украшенная вышитыми по периметру лилиями и букетом роз в центре, ушла с молотка за 14,5 тысяч евро.
Кроме того, за четыре тысячи евро был продан медальон из горного хрусталя, в котором хранится прядь Людовика XVI.
- Легенда баскетбола Майкл Джордан продал на онлайн-аукционе свои кроссовки за рекордные 560 000 долларов.