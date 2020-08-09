Об этом сообщили на сайте компании.
Билеты на некоторые рейсы доступны с сентября.
Сезон начнется в октябре и продлится до 27 марта 2021 года.
На сегодняшний день доступны билеты в Чехию, Италию, Грузию, Францию, Армению, Испанию, Словакия и Португалию.
С 25 сентября SkyUp планирует запустить рейсы из Киева в Прагу.
С 17 декабря по 28 февраля SkyUp будет летать из Киева в Попрад-Татры (Словакия).
- Немецкая авиакомпания Lufthansa с сентября восстановит рейсы между Мюнхеном (Германия) и Киевом (Украина).