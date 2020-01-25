Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

“Уже с мая мы полетим на Крит, Корфу и Закинф из крупнейших городов Украины”, – говорится в сообщении.

Рейсы на Крит откроют из Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова, а на Корфу на Закинф – только из Киева.

Стоимость билетов стартует примерно с 2800 гривен, а в среднем составляет 3,5-4 тысячи гривен в одну сторону с багажом.

Ожидается, что первые перелеты из Киева на Крит состоятся в конце апреля. Рейсы из Львова планируются со 2 мая, из Запорожья – с 3 мая, из Одессы – с 19 мая, из Харькова – с 2 мая.

Рейсы на Корфу планируются с 30 мая, на Закинф – с 31 мая.