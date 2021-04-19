Авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси в кіпрський місто Ларнака з Харкова, Запоріжжя та Львова. Перший політ заплановано на 1 травня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рейси будуть здійснюватися щочетверга і щонеділі.

Польоти у напрямку Запоріжжя – Ларнака – Запоріжжя почнуться з 31 травня, а в напрямку Харків – Ларнака – Харків авіарейси почнуть здійснюватися 1 травня. При цьому з 27 травня SkyUp запустить авіарейс Львів – Ларнака – Львів.

Рейси з Києва

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень, а вже в травні частота збільшиться й SkyUp літатиме на Кіпр щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці і щосуботи.

Київ — Ларнака від 2211 грн* без багажу

Ларнака — Київ від 2376 грн* без багажу

Рейси з регіонів

В травні лоукостер розпочинає польоти з трьох обласних центрів України.

З 1 травня стартують польоти з Харкова. Вони виконуватимуться щовівторка й щосуботи

Харків — Ларнака від 2194 грн* без багажу

Ларнака — Харків від 1789 грн* без багажу

З 27 травня розпочнуться польоти зі Львова. SkyUp літатиме щочетверга й щонеділі

Львів — Ларнака від 2740 грн* без багажу

Ларнака — Львів від 2208 грн* без багажу

З 31 травня стартує польотна програма з Запоріжжя. Рейси виконуватимуться щопонеділка

Запоріжжя — Ларнака від 2264 грн* без багажу

Ларнака — Запоріжжя від 2208 грн* без багажу

Умови в’їзду:

Перед подорожжю громадяни України (незалежно від віку) мають зареєструватися на платформі CyprusFlightPass і отримати особову картку доступу до вильоту (CyprusFlightPass).

Мати негативний ПЛР-тесту, зроблений в сертифікованій лабораторії на території України протягом 72 годин до вильоту (результат тесту англійською мовою має бути роздрукований).

По прильоту на Кіпр всі мають пройти повторний ПЛР-тест (вартість: €30 в аеропорту Ларнаки). Результат тесту буде переданий за допомогою SMS орієнтовно протягом 3 годин. До отримання результату громадянин повинен залишатися на самоізоляції – у готелі чи вдома).

Пасажири також мають бути готовими надати документи, що підтверджують:

мету поїздки (місце проживання: проплачений готель, договір оренди апартаментів тощо);

фінансові засоби (на весь час перебування на Кіпрі, мінімум 50 євро на добу);

намір повернутися до України (проплачений зворотний авіаквиток);

страхування подорожі.