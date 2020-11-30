Следователи Национальной безопасности США работают с Pfizer, Moderna и десятками других фармацевтических компаний, стремящихся завершить и распространить вакцину против COVID-19. Это нужно для того, чтобы подготовиться к возможному мошенничеству на этой почве.

Об этом сообщает Associated Press News.

“Мы все очень воодушевлены потенциальными вакцинами и методами лечения. Но я также призываю остерегаться преступных организаций и лиц, которые попытаются использовать американское общество”, – сказал Стив Фрэнсис, помощник директора по международным торговым расследованиям компании Homeland Security Investigations.

Ни одна вакцина еще не одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Одобрен только первый препарат для лечения COVID-19 – противовирусный препарат “Ремдесивир”. Что касается вакцин и лечения – Фрэнсис предупредил о возможности мошенничества.

“FDA особенно обеспокоено тем, что фальшивые вакцины и лекарства могут заставить американцев отложить или прекратить соответствующее лечение, что приведет к серьезному ущербу для жизни”, – говорится в недавнем заявлении агентства.

По словам Карен Гарднер – главного директора по маркетингу SIPCA – фармацевтические компании должны иметь механизмы защиты бренда, чтобы избежать мошенничества. Это помогает информировать медработников о том, как выглядит реальный продукт.

“Когда есть что-то, пользующееся большим спросом, и при этом с ограниченным предложением, будет развиваться мошенничество”, – сказала она.

Тем временем следователи изучают, как будет выглядеть упаковка вакцины и создают общирную базу данных более чем 200 компаний. Таким образом, по их мнению, можно будет обнаруживать подделки и бороться с мошенничеством. Отслеживаются десятки тысяч фейковых сайтов в поисках объявлений о продаже поддельных лекарств в Интернете.

Агентство уже проанализировало более 70900 сайтов, подозреваемых в причастности к тому или иному виду мошенничества с COVID-19. Были изъяты миллионы поддельных или неутвержденных средств индивидуальной защиты и противовирусных препаратов. Служба национальной безопасности провела более 1600 арестов товаров на сумму более 27 миллионов долларов и арестовала около 185 человек.

Вакцина не может появиться быстро, поскольку число случаев заражения COVID-19 в США превысило 13 миллионов, и многие города снова начали ограничивать передвижение по мере того, как страна приближается к зиме. Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, от пандемии во всем мире погибло более 1,4 миллиона человек, из них более 266000 – в США.

Сообщается, что если FDA разрешит экстренное использование вакцины, до конца года будут ограниченные нормированные поставки.

Генерал Гас Перна, отвечающий за усилия правительства по распространению вакцины, заявил в эфире телеканала CBS “60 минут”, что правительство готово распространить вакцину в течение 24 часов после утверждения. Есть запас самой предполагаемой вакцины, а также наборы игл, шприцев и спиртовых тампонов, необходимых для введения дозы. За секретным тайником следят вооруженные охранники.

Кто будет первым в очереди – пока неизвестно, но секретарь здравоохранения и социальных служб Алекс Азар выразил надежду, что к концу января будет доступно достаточно доз для вакцинации взрослых старше 65 лет, которые подвергаются наибольшему риску заражения коронавирусом, и медицинских работников.

Доктор Энтони Фаучи, главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям, сказал, что это может произойти к весне или лету, поэтому штаты уже готовятся к крупнейшей массовой вакцинации в истории страны.

Следователи Службы внутренней безопасности и другие сотрудники пытаются донести информацию до общественности о возможном мошенничестве, прежде чем вакцины будут одобрены и начнется их распространение.

Они предостерегают не отвечать на звонки с запросом личной информации, не нажимать на сообщения в социальных сетях, якобы рекламирующие лекарства.