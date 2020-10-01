Правительство Словении с 1 октября разрешило гражданам Украины въезжать в страну при наличии справки об отрицательном результате тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Об этом сообщает посольство Украины в Словении.

“С 1 октября разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран (в том числе Украины) при наличии отрицательного результата теста на COVID19 – не позднее чем за 48 часов, сделанного в учреждениях или организациях в странах ЕС, Шенгенской зоны, Словении или тех, которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными, и которые есть в перечне Национальной лаборатории”, – говорится в сообщении.

Также в посольстве предоставили список учреждений по всему миру, в которых можно сделать ПЦР-тест, в том числе в Украине.

Там отметили, что в справке должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negativе).