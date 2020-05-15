Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение власти страны приняли после того, как ежедневно в течение двух недель фиксировалось не более семи случаев заражения в сутки.

Также в стране отменили требование относительно принудительной изоляции для тех, кто прибыл в страну из других стран Евросоюза.

“Словения укротила эпидемию за последние два месяца … Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе”, – заявил премьер-министр Янез Янса.

На сегодняшний день в Словении сообщили о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях. Эпидемию в стране объявили 12 марта.

В стране были закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Также не работал общественный транспорт.

Правительство начало ослаблять карантин с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.

Официальное завершение эпидемии в Словении означает, что гражданам, которые остались без работы, будут выплачивать только до конца мая.

Также правительство Словении пояснило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции не будет разрешено въезжать в страну.

Граждане, которые приезжают в Словению из стран, которые не входят в ЕС, обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Исключение – дипломаты и люди, занимающиеся перевозкой грузов.

Чтобы предотвратить возможность новой вспышки, граждане будут следовать установленным санитарно-гигиеничным нормам и правилам. Нужно будет носить маски в закрытых общественных помещениях, придерживаться норм социального дистанцирования, дезинфицировать руки при входе в общественные места.