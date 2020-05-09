В столице Словении Любляне тысячи жителей устроили велосипедный протест против ограничений, введенных правительством для сдерживания коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в пятницу вечером демонстранты в защитных масках проехали на велосипедах и звонили в колокольчики у здания парламента, чтобы выразить несогласие с ограничительными мерами.

Демонстранты также скандировали “Воры, воры!”. Это была реакция на публикации в СМИ о коррупции при закупке властями средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Меньшие митинги проходили и в других городах.

Словения ввела ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в средине марта. Ослабления власти страны начали вводить с 20 апреля: вновь открылись автосервисы и некоторые магазины, а барам и ресторанам разрешено подавать еду на открытом воздухе.

На следующей неделе будет постепенно возобновляться работа общественного транспорта.

Люди должны по-прежнему носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно последним данным, в Словении заразились коронавирусом 1454 человека, з них 101 скончался.

Фото: Reuters