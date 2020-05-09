Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, в пятницу вечером демонстранты в защитных масках проехали на велосипедах и звонили в колокольчики у здания парламента, чтобы выразить несогласие с ограничительными мерами.
Демонстранты также скандировали “Воры, воры!”. Это была реакция на публикации в СМИ о коррупции при закупке властями средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких.
Меньшие митинги проходили и в других городах.
Словения ввела ограничительные меры из-за вспышки коронавируса в средине марта. Ослабления власти страны начали вводить с 20 апреля: вновь открылись автосервисы и некоторые магазины, а барам и ресторанам разрешено подавать еду на открытом воздухе.
На следующей неделе будет постепенно возобновляться работа общественного транспорта.
Люди должны по-прежнему носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.
Согласно последним данным, в Словении заразились коронавирусом 1454 человека, з них 101 скончался.
Фото: Reuters
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