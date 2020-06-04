Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык получила предложение от Офиса Президента сняться с участия в конкурсе по отбору кандидатов в комиссию, которая будет выбирать руководство Государственного бюро расследований (ГБР). Сняться ей посоветовали в пользу ее коллеги по партии Владлена Неклюдова.

Об этом Яцык написала в Facebook.

“Вчера на заседании комитета мы должны были утвердить кандидатуры от Верховной Рады в конкурсную комиссию по отбору руководителей Государственного бюро расследований (ГБР) – одного нардепа и двух научных работников. Все кандидатуры выдвигались, как от фракций, так и путём самовыдвижения, и должны были выбираться членами комитета путем рейтингового голосования (побеждает тот, кто наберет наибольшее количество голосов)” – отметила нардеп.

Про ее словам, накануне голосования из всех кандидатов от народных депутатов члены комитета поддержали именно ее кандидатуру.

“Однако, один из кандидатов решил, что личный авторитет, знание законов, уважение в коллективе – не главное, а здоровая конкуренция – не для него, ведь гораздо проще воспользоваться личными связями и наплевать на мнение членов комитета. Зачем доказывать, что ты достоин этой должности, если гораздо проще вынудить более сильного оппонента снять свою кандидатуру… В итоге, по настоянию президента я сняла свою кандидатуру и не принимала участия в дальнейшем заседании комитета”, – написала Яцык.

Она сообщила, что в знак поддержки аналогичное решение приняли ещё 6 кандидатов-нардепов.

По словам нардепа от “Слуги народа” Сергея Ионушаса, в комиссию по отбору руководства ГБР отобрали: Неклюдова Владлена Михайловича; Москвич Лидию Николаевну; Козлова Андрея Георгиевича.