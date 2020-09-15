Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его "доверенным лицом".

Об этом в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Как сообщалось ранее 13 сентября нардеп Гео Лерос, накануне исключенный из фракции “Слуги народа” заявил о том, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата СН Александра Юрченко. Дело, по словам Лероса, было связано с законопроектами об отходах.

По словам Арахамия, речь идет не об официально трудоустроенном помощнике, а о неком “доверенном лице”.

Также глава фракции заявил, что на заседание СН 14 сентября стало известно, что из-за скандала вокруг взятки Юрченко хочет временно выйти из фракции.

“Сегодня была у нас фракция. Нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Потому что он говорит, что он полностью не виноват, будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях. Но чтобы не бросать какую-то тень на фракцию или партию, которую он представляет, он выйдет временно из партии и фракции. Докажет (я надеюсь) свою невиновность, и после того, если все нормально, мы его с удовольствием примем”, — заявил Арахамия.

Инцидент в прямом эфире прокомментировал и директор НАБУ Артем Сытник. По его словам, информация по делу была распространена из-за утечки. Сейчас у НАБУ еще нет оснований для объявления любых результатов расследования относительно инцидента.

“Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП работают над этой ситуацией. И действительно — есть один человек, который является подозреваемым. Но это предварительные выводы, по делу проходят и другие подозреваемые, которые имеют специальный статус и в отношении них должны подписываться подозрении специально уполномоченными лицами (речь идет о нардепах, подозрения которым должен подписывать генеральный прокурор — ред.)”, — сказал он.

Сытник добавил, что в ближайшие дни НАБУ официально прокомментирует этот инцидент.