Год назад депутаты «Слуги народа» подали в Раду сразу 3 законопроекта об управлении отходами, обвиняя друг друга в лоббизме. И вот один из них теперь стал фигурантом расследования НАБУ. Но есть ли этому доказательства, будут ли покрывать «Слуги» своих, или это кто-то хочет подвинуть Венедиктову, разбирались Буквы.

13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое разоблачение – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах.

«Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 000 из 200 000 долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект связанный с бытовыми отходами», – написал депутат.

«НАБУ «вело» нардепа не один месяц, насобирало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию», – отметил Гео Лерос.

Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ никак не отреагировали на слова депутата. В пресс-службе НАБУ Буквам сказали, что не могут это никак прокомментировать.

В то же время УП со ссылкой на свои источники сообщило, что такое производство есть.

Также в комментарии УП Офис генпрокурора заявил, что заявление депутата – «информация провокационного характера, Офис Генерального прокурора не получал материалы. Сообщение о подозрении народным депутатам Украины готовит Генеральный прокурор, а не НАБУ».

Один из депутатов от «Слуги народа» рассказал #Буквам, что материалы все же есть, и обвинения против Юрченко там собраны достаточно серьезные. «Интересно, что провоцировали на взятку нескольких депутатов», – отметил один из депутатов «Слуги народа».

Другие его коллеги осторожны в высказываниях и единственное, что слышали, что помощника взяли не 2 дня назад, а несколько недель назад.

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук сказала, что комментировать ничего не может, потому что нет никакой официальной информации по этому поводу, в том числе и от НАБУ.

Сам Юрченко пока никак не реагировал на озвученные обвинения.

На сегодня ситуация, из того, что удалось узнать #Буквам выглядит так: после того как на взятке был задержан помощник нардепа (он не является помощником ни официально, ни внештатно) 2 детектива НАБУ пришли в Офис генпрокурора и попросили дать разрешение на негласные следственные действия по Юрченко. До этого нардепа вызвали на допрос в качестве свидетеля, но он не пришел. А генпрокурор не дала санкцию, потому что ей не показали материалы дела.

Так же в Раде не понимают за какой законопроект давали деньги. Самая популярная версия в комитете – законопроект об управлении отходами.

Осенью 2019, почти одновременно со знаменитой попыткой вернуть аукционные площадки Антона Яценко, произошел еще один скандал – депутаты «Слуг» подали сразу три законопроекта, регулирующие вопросы отходов. Одну группу авторов возглавлял Александр Мариковський, вторую Юрченко, третью – тогда еще «Слуга» Анна Скороход.

Рамочный закон об отходах Украина должна была еще до 1 ноября 2017 года. Но началась борьба лоббистов.

“Пять лет закон не принимали из-за лоббизм со стороны Игоря Тынного”, – заявил год назад депутат от «Слуги» Александр Мариковский.

Во время того же обсуждения Юрченко, будучи модератором дискуссии, пошутил: “Авторов можно было бы пропустить через детектор лжи. Посмотрим, кто отстаивает лоббистские законы”.

Собственно между Мариковським и Юрченко дальше было несколько публичных споров из-за этого закона. И Юрченко намекал на лоббизм со стороны Мариковського.

20 декабря Юрченко выложил в своем Фейсбуке пересказ своего разговора с коллегой:

Авторы законопроекта 2207-2 (это номер законопроекту Юрченко – Буквы) на пленарном заседании обсуждают законопроекты!

Фрис: – Сань, а на что рассчитывают упаковщики? Я не знаю ни одного депутата, кто проголосовал бы за их лоббистский законопроект.

Юрченко: – Они думали, что купят депутатов, как в прошлом созыве это делали. А кто-то может деньги и взял, а голосовать все равно будут за наш закон!

В тот же день фотокорреспондент Букв сфотографировал переписку Юрченко с Иваном Фищенко, который советует депутату «поиграться» с Мариковским и писать, что его законопроект лоббистский.

Также они обсуждают возможность отозвать подпись Юрченко под законопроектом 2207-1 Мариковского.

В комментариях Мариковский указывает Юрченко, что он тоже соавтор законопроекта, но потом понимает, что он отозвал подпись.

Под тем же постом в споре с представителями общественных организаций Юрченко фактически заявляет, что законопроект Мариковского пролоббировали упаковщики, которые якобы хотят увеличить ответственность производителя. Но те его поднимают на смех.

(Здесь следует заметить, что даже упоминавшийся Мариковским Тынный публично также отстаивает увеличение ответственности производителя за переработку упаковки и предлагает закладывать эту услугу в цену товара).

В 2020 комитет продолжает работу как раз над законопроектом Мариковского и летом именно его доработанную версию принимают в первом чтении.

Проект предусматривает увеличение ответственности производителя за утилизацию тары. То есть, вы сможете в магазин вернуть стеклянную бутылку, а производитель ее забрать и вернуть вам определенные деньги.

Это же касается переработки электрической и электронной техники, автомобилей, шин, масел, пластиковых или стеклянных бутылок, картона, бумаги, металлических изделий, батареек и т. Их будут забирать пункты раздельного сбора. Остальные отходы будут обрабатывать центры муниципальной системы управления отходами.

«Создатели бытовых отходов обязаны обеспечивать их передачу в муниципальную систему управления отходами, а бытовые отходы, на которые распространяется система расширенной ответственности производителей – в систему приема или раздельного сбора, созданную организациями расширенной ответственности производителей», говорится в проекте закона.

Также существенно повышены штрафы за загрязнение, в том числе сельхозземель.

Депутаты, с которыми удалось пообщаться, называют законопроект неплохим и надеются, что история с Юрченко не повлияет на его принятие.

«Проблема в том, что Юрченко не имеет нужного авторитета во фракции, чтобы проводить какой-то законопроект. Он голосов 5 может собрать », – отметил один из депутатов СН не под запись.

Он предположил, что во фракции просто искали депутатов, которые повелись на такое предложение независимо от законопроекта.

Сейчас активисты делают акцент на том, что Офис генпрокурора покрывает своих и в Украине фактически сохранилась депутатская неприкосновенность.

В прошлом году депутаты оппозиционных фракций обращали внимание на пункт о том, что производство против депутата может открыть только генпрокурор и это создает условия как для политических репрессий, так и саботажа производств по своим. Но норму все же оставили, ссылаясь на то, что генпрокурором на тот момент был Руслан Рябошапка и все надеялись на его порядочность и беспристрастность.

В руководстве фракции на это говорят, что если Юрченко окажется виновным, то спасать его никто не будет. «Лучше бить своих, чтобы чужие боялись», – заверил собеседник Букв.

Впрочем там также подозревают, что делом Юрченко НАБУ может перестраховываться в истории с решением Конституционного суда о незаконности указа о назначении Сытника директором НАБУ.

“Потому что, если бы там правда был серьезный материал, думаю, что мы бы уже видели видеоотчет как с Розенблатом, а не заявление Лероса”, – отмечает один из депутатов “Слуги народа”.