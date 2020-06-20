Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал документ, в котором изложены рекомендации для журналистов о том, как писать о главе Офиса Президента Андрее Ермаке.

Соответствующий пост нардеп опубликовал в Facebook.

Гео Лерос обнародовал скриншоты документа, написанного на русском языке, с названием “Месседж-бокс для комментирования интервью А. Ермака, а также актуальных событий (от 18.06)”.

В документе есть следующие разделы: “Месседж-бокс для комментирования интервью А. Ермака изданию “ЛБ”, “Тезисы для комментирования акции “партии Шария”, “Тезисы для комментирования уголовного преследования П. Порошенко”, “Тезисы для комментирования провала голосования за программу КабМина” и “Приложения” на 8 страницах.

Нардеп показал фрагмент с названием “Тезисы для распространения интервью А. Ермака С. Кошкиной (от 17.06)”. Структура документа выглядит следующим образом: указана тема, месседжи, задачи, а также рекомендации касательно заголовков.

Гео Лерос также показал скриншот, на котором продемонстрировано, что в свойствах документа указан его автор — Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента.

“Ермак (глава Офиса Президента — ред.) как козел мычит все, что ему [Михаил] Подоляк (советник Андрея Ермака — ред.) пишет. Вижу, некоторые СМИ разобрали заголовки просто из этого файла, лол”, — прокомментировал Лерос.