В Верховную Раду Украины сейчас могли бы пройти пять партий. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" составляет 18,2%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, в начале 2021 поддержка партии составила 18,2%. Возглавила список партия “ОПЗЖ” – 24,1%.

Если бы в парламентских выборах участвовали эти партии, наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы “ОПЗЖ” (партию поддержали бы 24,1% среди респондентов, которые определились с выбором), “Слуга народа” (18,2%), “ЕС “(15,6%) и” Батькивщина “(10,3%),” Сила и честь “(6,4%).

Балансирует на грани прохождения Радикальная партия О.Ляшко (4,6%). Далее следуют “Свобода” (3,6%), “Украинская стратегия Гройсмана” (3,4%) и “Партия Шария” (3,2%). Другие партии имеют низкую поддержку.

С 27 января по 1 февраля 2021 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.