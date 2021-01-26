В Верховную Раду Украины сейчас могли бы пройти семь партий. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" составляет чуть более 11%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине января 2021 года, то пятипроцентный барьер могли бы уверенно преодолеть 4 партии: “Европейская Солидарность”, ОПЗЖ, “Батькивщина” и “Слуга народа”.

За ОПЗЖ готовы проголосовать 20,7% респондентов (среди тех, кто определился с выбором). С декабря 2020 года рейтинг политсилы снизился (с 23,1%).

Согласно новому рейтингу КМИС, на втором месте находится “Европейская Солидарность”, которую поддерживают 15,3% респондентов (среди тех, кто определился с выбором). В декабре уровень поддержки составлял 14,1% (таким образом рейтинг вырос на 1,2%).

Третье место занимает ВО “Батькивщина”: за эту партию сейчас готовы проголосовать 12,6% опрошенных. В декабре уровень поддержки составлял 9,8% (рейтинг вырос на 2,8%).

На четвертом месте – “Слуга народа” с поддержкой 11,2%. В декабре-2020 уровень поддержки партии составлял 20,9% (таким образом, рейтинг за месяц обвалился на 9,7%).

Также набирают более 5% проходного барьера партии “Сила и честь” (8,3% поддержки среди тех, кто определился с выбором), “Голос” (5,6%) и “Украинская стратегия Гройсмана” (5,3%).

Всеукраинский опрос проводился 22 января 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% – для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.