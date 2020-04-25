Об этом он сказал в эфире телеканала “Наш”.
“Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник очень большой, очень важный – это трагедия – Чернобыльская катастрофа”, – сказал Тищенко.
Нардеп также заявил, что следует “поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы”.
Ведущие, в свою очередь, обратили внимание Тищенко на то, что 26 апреля – это не праздник, а День памяти.
“Слуга народу” Тищенко назвав “святом” День пам’яті Чорнобильської трагедії
Нічого незвичайного, просто “Слуга народу” Тищенко назвав “святом” День пам’яті Чорнобильської трагедії 🤷🏻♂️
+ Закликав не забути привітати людей, які захистили нас від цієї катастрофи, з цим святом…
🎥: НАШ
Опубликовано Букви Суббота, 25 апреля 2020 г.
- Народный депутат фракции “Слуга народа” Николай Тищенко снимал сторис в Instagram во время пленарного заседания в Раде, поэтому не успел проголосовать.