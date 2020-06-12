14 народных депутатов внесли в парламент законопроект, предусматривающий внедрение механизмов возмещения "вреда за боль и сожаления".

#Буквы разбирались, какие изменения предлагает законопроект.

В пятницу, 5 июня, 13 народных депутатов от “Слуги народа” и член депутатской группы “Довира” Николай Бабенко подали в Верховную Раду законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения вреда за боль и сожаления”.

В четверг, 11 июня, соответствующий документ был предоставлен для ознакомления, текст законопроекта был опубликован на сайте парламента.

Что предлагается законопроектом?

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, им предлагается “изменить подход к определению морального вреда с учетом законодательства стран Европейского Союза, где вред, причиненный лицу, определяется не как причинение морального вреда, а вред за боль и сожаления”.

Таким образом, возмещение морального вреда предлагается производить в соответствии с действующими законодательными актами стран ЕС. С этой целью предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины и Кодекс законов о труде Украины.

Что такое ущерб за боль и сожаления?

Под вредом за боль и сожаления понимает ущерб, который заключается в:

в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением относительно него самого, членов его семьи или близких родственников;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с уничтожением или повреждением его имущества;

в унижении чести и достоинства физического лица, а также деловой репутации физического или юридического лица;

во вреде, вызванном чувством в связи с нарушении тайны переписки и записей конфиденциального характера, вмешательстве в частную жизнь лица вследствие несанкционированной фотосъемки, разглашения сведений о частной жизни, разглашение недостоверной информации о лице;

в нарушении деловой этики и норм трудового законодательства.

Как может возмещаться такой вред?

Законопроект предполагает, что возмещение такого вреда может быть осуществлено единоразово (если другие не предусмотрено законом или договором) деньгами, другим имуществом или другим образом.

Размер денежного возмещения определяется судом в зависимости от “характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, ухудшения способностей пострадавшего или лишения его возможности их реализации, степени вины лица, причинившего вред, если вина является основанием для возмещения, а также с учетом других обстоятельств, которые имеют существенное значение”.

Выплаты за депрессию

Стоит отметить, что документом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде. В частности, предполагается внедрение возможности для работника получить от работодателя компенсацию в случае, если нарушение его прав привело к душевным страданиям, в частности — к депрессии.

С этой целью предлагается дополнить кодекс статьей 237-1 “Возмещение собственником или уполномоченным им органом вреда боли и сожаления” следующего содержания:

“Возмещение собственником или уполномоченным им органом вреда боли и сожаления работнику производится в случае, если нарушение его законных прав привели к моральным и/или душевных страданий, потери нормальных жизненных связей и/или депрессии и требуют от него дополнительных усилий для организации своей жизни. Порядок возмещения вреда боли и сожаления определяется законодательством”.