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«Слуга» Петруняк під час засідання Ради розглядав жінок та читав жарти про секс, – фотофакт

У вівторок, 27 квітня, народний депутат від "Слуги народу" Євген Петруняк під час засідання Верховної Ради знову розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Вторник, 27 апреля 2021, 14:40

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, Петруняк під час парламентського засідання листувався з невідомою особою, стать якої визначити неможливо за іменем.

Співрозмовник надіслав нардепу провокативний мем про секс у шкарпетках, а також відеофайл. На фото, зроблених нашим кореспондентом, видно, що у ролику фігурує жінка, яка демонструє свої груди.

Нагадаємо, що у грудні минулого року #Букви вже ловили нардепа Петруняка за таким же заняттям. Тоді він також розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.

Теги: фото, Євген Петруняк, Слуга народа

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