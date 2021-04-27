«Слуга» Петруняк під час засідання Ради розглядав жінок та читав жарти про секс, – фотофакт

У вівторок, 27 квітня, народний депутат від "Слуги народу" Євген Петруняк під час засідання Верховної Ради знову розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, Петруняк під час парламентського засідання листувався з невідомою особою, стать якої визначити неможливо за іменем.

Співрозмовник надіслав нардепу провокативний мем про секс у шкарпетках, а також відеофайл. На фото, зроблених нашим кореспондентом, видно, що у ролику фігурує жінка, яка демонструє свої груди.

Нагадаємо, що у грудні минулого року #Букви вже ловили нардепа Петруняка за таким же заняттям. Тоді він також розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.

Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.