«Слуга» Петруняк під час засідання Ради розглядав жінок та читав жарти про секс, – фотофакт

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, Петруняк під час парламентського засідання листувався з невідомою особою, стать якої визначити неможливо за іменем.
Співрозмовник надіслав нардепу провокативний мем про секс у шкарпетках, а також відеофайл. На фото, зроблених нашим кореспондентом, видно, що у ролику фігурує жінка, яка демонструє свої груди.
Нагадаємо, що у грудні минулого року #Букви вже ловили нардепа Петруняка за таким же заняттям. Тоді він також розглядав на телефоні фото голих жіночих грудей.
Інцидент стався під час виступу нардепа від “Опозиційної платформи – За життя” Григорія Мамки, якого як раз показували під час трансляції. У кадр потрапив і Петруняк з телефоном, на екрані якого був знімок оголених грудей жінки.
- У жовтні минулого року під час голосування в парламенті нардеп від “Слуги народу”, тодішній голова комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв.
- Виступаючи з трибуни Верховної Ради Богдан Яременко, оголосив, що публікація його інтимних листувань, які він вів безпосередньо під час засідання Парламенту, є кримінальним злочином, за який журналістам загрожує від 3 до 7 років в’язниці.