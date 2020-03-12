Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксирована работа снайперов.
“Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь. Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются”, – говорится в сообщении.
- За 10 дней марта в зоне проведения операции Объединенных сил погибли десять украинских военнослужащих. Из них некоторые погибли непосредственно на поле боя, а некоторые – вследствие получения тяжелых ранений.