Сегодня, 12 марта, боевики нарушили "режим тишины" на Донбассе и обстреляли позиции в районе Зайцево Донецкой области, в результате обстрела ранен украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также зафиксирована работа снайперов.

“Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь. Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются”, – говорится в сообщении.