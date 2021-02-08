Об этом сообщают пресс-служба Международного аэропорта “Львов” и патрульной полиции Львовской области.
Международный аэропорт “Львов” сообщил об отмене и переносе ряда рейсов по метеоусловиям. В частности, изменения касаются таких рейсов:
- THY0443 / THY0444 Стамбул – Львов – Стамбул (07.02.2021) – отменен;
- WRC164 Львов – Борисполь – отмененной
Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420 / 421 со Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по следующему графику:
- PGT7420 – вылет из Стамбула в 09 ч 30 мин прилет во Львов в 11 час 30 мин.
- PGT7421 – вылет из Львова в 12 ч 30 мин прилет в Стамбул в 14 ч 30 мин.
Также, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовщской области с 22:00 ч. 7 февраля в 3:00 8 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и на стоянки АЗС.
Перечень дорог на которых вводится ограничение движения:
М-06 Киев – Чоп км 432 + 877 – км 622 + 256 м;
М-10 Львов – Краковец;
М-11 Львов – Шегини;
М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;
Западный обход города Львова;
Подъезд к городу Львова;
Н-09 Мукачево – Львов от Новых Стреляющие – во Львов;
Н-17 Львов – Луцк по всей протяженности;
Р-15 Ковель – Жовква от границы области в Червоноград.
- В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 20 м/с и ночная температура до -22 °C.