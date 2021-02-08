Во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов. Во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.

Об этом сообщают пресс-служба Международного аэропорта “Львов” и патрульной полиции Львовской области.

Международный аэропорт “Львов” сообщил об отмене и переносе ряда рейсов по метеоусловиям. В частности, изменения касаются таких рейсов:

THY0443 / THY0444 Стамбул – Львов – Стамбул (07.02.2021) – отменен;

WRC164 Львов – Борисполь – отмененной

Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420 / 421 со Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по следующему графику:

PGT7420 – вылет из Стамбула в 09 ч 30 мин прилет во Львов в 11 час 30 мин.

PGT7421 – вылет из Львова в 12 ч 30 мин прилет в Стамбул в 14 ч 30 мин.

Также, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовщской области с 22:00 ч. 7 февраля в 3:00 8 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и на стоянки АЗС.

Перечень дорог на которых вводится ограничение движения:

М-06 Киев – Чоп км 432 + 877 – км 622 + 256 м;

М-10 Львов – Краковец;

М-11 Львов – Шегини;

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;

Западный обход города Львова;

Подъезд к городу Львова;

Н-09 Мукачево – Львов от Новых Стреляющие – во Львов;

Н-17 Львов – Луцк по всей протяженности;

Р-15 Ковель – Жовква от границы области в Червоноград.