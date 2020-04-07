Об этом она написала на своей странице в Instagram.

“Принятые решения вообще никак не поддерживать малый и средний бизнес приведут нас к катастрофе. Самую активную часть общества просто уничтожают такими решениями. Всех тех, кто не спи*дил на газе и нефти, а открыл семейную булочную, ателье, салон красоты — вот на всех этих людей наплевали. Хотя как мы помним, Великая Американская депрессия закончилась именно, когда Америка стала активно поддерживать средний класс. Хотите объявить “каникулы” зная, что нефть может стоить 10 за баррель несколько месяцев? А где каникулы налога на эти месяцы для малого бизнеса? Где компенсации как во всех (!) европейских странах? Ни в одной стране кроме нашей людям не сказали — просто как-то платите месяц людям зарплату, а весь ваш бизнес работать не будет. И мы ведь понимаем, что бизнес еще не месяц и не два будет восстанавливаться”, – раскритиковала Собчак.