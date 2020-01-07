Лидер Испанской социалистической рабочей партии, победившей на парламентских выборах 2019 года, Педро Санчес стал премьер-министром.

Об этом сообщает газета El Pais.

Во вторник, 7 января, парламент Испании проголосовал за назначение Педро Санчеса, чья социалистическая партия победила на парламентских выборах в ноябре 2019 года, премьер-министром.

Отмечается, что кандидатура Санчеса была поддержана с перевесом всего в два голоса: 167 депутатов проголосовали “за”, 165 — “против”. 18 парламентариев воздержались.

При этом поддержали Санчеса преимущественно его однопартийцы (120 голосов). Кроме того, это было повторное голосования. Во время первого, которое прошло 5 января, Санчес не получил необходимого количества голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санчеса с избранием.

“Мои искренние поздравления Педро Санчесу с избранием главой правительства Испании. Уверен в дальнейшем углублении двусторонних отношений дружбы и сотрудничества между Украиной и Испанией”, — написал Глава государства в Twitter.

Справка. Педро Санчес возглавил правительство уже во второй раз. Летом 2018 года в парламенте Испании состоялось голосование по вопросу доверия к действующему премьер-министру Мариано Рахою, чья партия оказалась замешана в коррупционном скандале. 180 депутатов высказались за вотум недоверия, 169 — против, при одном воздержавшемся. Тогда король Испании Филипп VI внёс кандидатуру лидера оппозиционной до этого времени ИСРП Педро Санчеса на должность нового главы правительства. 2 июня Санчес принес присягу и официально возглавил правительство Испании. Будучи атеистом, Санчес принёс присягу не на Библии, а на Конституции.