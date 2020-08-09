9 августа 1945 в 11:02 США сбросили атомную бомбу "Толстяк" на японский город Нагасаки. До этого - 6 августа - бомбу сбросили на Хиросиму. Бомбардировка японских городов впоследствии привело к окончанию Второй мировой войны.

Об этом рассказывает британская телерадиокомпания BBC.

25 июля 1945 президент США Трумэн дал приказ о ядерной бомбардировке Японии.

Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу “Малыш”. Тогда погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий ядерного облучения.

9 августа жертвами ядерного удара по Нагасаки стали около 74 тысяч человек. 15 августа 1945 капитуляция Японии положила конец Второй мировой войне.

14 августа Япония капитулировала.

В тот же день президент США Гарри Трумэн выступил с обращением к толпе, собравшейся у Белого дома: “Это тот день, которого мы ждали после Перл-Харбора. Это день, когда фашизм, наконец, умирает. Всегда знал, что так будет” .

На следующий день, 15 августа, император Японии Хирохито впервые выступил по радио. Он обвинил США в использовании “новой и жестокой бомбы” и заявил о безоговорочной капитуляции Японии.

Он добавил: “Если мы продолжим борьбу, это не только приведет к окончательному краху и уничтожение японской нации, но также приведет к полному исчезновению человеческой цивилизации”.

Премьер-министр Великобритании Клемент Эттли сказал: “Последний из наших врагов побежден”.

В воскресенье, 9 августа 2020, в храме Ураками состоялась траурная церемония по погибшим, еще одна церемония прошла в Парке мира. Из-за эпидемии коронавируса число присутствующих на церемониях пришлось сократить до 10 процентов.