Об этом сообщают #Буквы.

Равноденствие – это момент времени, когда центр диска Солнца в своем видимом движении пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное.

Это случается дважды в год: 19-21 марта – весеннее равноденствие и 22-23 сентября – осеннее.

В дни равноденствия продолжительность дня и ночи является теоретически одинаковой, однако на самом деле день благодаря рефракции на несколько минут дольше.

В давние времена официальной датой весеннего равноденствия было 21 марта. Однако, из-за разногласий между календарным и астрономическим годом, весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и каждый год смещается на несколько часов.

Также в этот день в северном полушарии начинается астрономическая весна.