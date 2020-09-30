Об этом рассказывают #Буквы.
История христианского праздника
Вдова София с дочерьми, которые имели имена трех главных христианских добродетелей, жила в Риме во II в. Семья была христианской. Узнав об этом, император Адриан лично захотел встретиться с ними. Женщина с девочками пришли к нему.
Императора поразила твердость их веры, но он отправил дочерей Софии к одной язычнице, которая должна была убедить их отречься от христианства. Когда это оказалось бесполезным, император лично требовал от сестер отречься от веры и принести жертву языческим богам. Девочки отвергли такой приказ императора.
В наказание Адриан приказал подвергнуть дочерей Софии пыткам. София лично похоронила своих детей. На третий день непрерывной молитвы у могилы детей святая София умерла.
Старшей дочери Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9.
Церковь причислила сестер и их мать к лику святых. Мощи святых мучениц от 777 года хранятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
Традиции и обычаи
В наших предков считалось, что женщины в этот день должны громко плакать – если женщина поплачет, то это отпугнет все беды, горести и напасти от нее самой и ее семьи.
Замужние женщины в этот день должны поставить в церкви две свечи у иконы Иисуса Христа и еще одну – ночью в каравай и 40 раз прочитать слова о покое. Утром каравай разделить между всеми членами семьи. Это должно принести в дом покой и уют.
Приметы и запреты
- Свадьба, помолвка и свадьба 30 сентября не проводят – плохая примета.
- Женщинам не стоит сегодня заниматься домашними делами.
- В этот день холодно и идут дожди.
- После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.
- Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.
- В этот день женщинам нельзя заниматься домашними делами.