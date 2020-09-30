30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю, отмечают праздник Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. В Украине сегодня еще отмечают День усыновления, который ранее своим указом установил президент Виктор Ющенко.

Об этом рассказывают #Буквы.

История христианского праздника

Вдова София с дочерьми, которые имели имена трех главных христианских добродетелей, жила в Риме во II в. Семья была христианской. Узнав об этом, император Адриан лично захотел встретиться с ними. Женщина с девочками пришли к нему.

Императора поразила твердость их веры, но он отправил дочерей Софии к одной язычнице, которая должна была убедить их отречься от христианства. Когда это оказалось бесполезным, император лично требовал от сестер отречься от веры и принести жертву языческим богам. Девочки отвергли такой приказ императора.

В наказание Адриан приказал подвергнуть дочерей Софии пыткам. София лично похоронила своих детей. На третий день непрерывной молитвы у могилы детей святая София умерла.

Старшей дочери Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – 9.

Церковь причислила сестер и их мать к лику святых. Мощи святых мучениц от 777 года хранятся в Эльзасе, в церкви Эшо.

Традиции и обычаи

В наших предков считалось, что женщины в этот день должны громко плакать – если женщина поплачет, то это отпугнет все беды, горести и напасти от нее самой и ее семьи.

Замужние женщины в этот день должны поставить в церкви две свечи у иконы Иисуса Христа и еще одну – ночью в каравай и 40 раз прочитать слова о покое. Утром каравай разделить между всеми членами семьи. Это должно принести в дом покой и уют.

Приметы и запреты