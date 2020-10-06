Об этом рассказывает издание Techcrunch.
Новая иконка приложения
Пользователи iOS и Android могут выбирать себе новую иконку приложения.
Карты историй
Это личная карта и календарь историй Instagram, которым пользователь поделился за последние три года. Это удивит некоторых пользователей, которые вероятно считали, что Instagram Stories полностью удаляются с серверов Facebook.
Автофильтрация комментариев
Эта функция приурочена к началу Национального месяца по предотвращению булинга. Функция автоматически скроет комментарии, аналогичные другим, о которых уже было сообщено. Их можно будет посмотреть под меткой “Просмотр скрытых комментариев”.
Эта функция чем-то похожа на функцию Twitter “Скрыть ответы”, которая была запущена во всем мире в прошлом году. Правда в Twitter автор публикации должен вручную скрывать ответы, а вот Instagram пытается автоматизировать эту функцию.
Instagram также расширяет функцию предупреждений, когда люди неоднократно пытаются публиковать оскорбительные комментарии. Instagram уже предоставляет функцию на основе искусственного интеллекта, который уведомляет пользователя о том, что его комментарий может считаться оскорбительным, давая возможность подумать и внести изменения перед публикацией. Теперь эта функция будет нацелена на повторных нарушителей, предлагая им сделать шаг назад и подумать над своими словами и их возможными последствиями.
В Instagram ежедневно публикуется более миллиона сообщений, в которых упоминается “мем”; 50% пользователей ежедневно просматривают видео в Instagram, ежедневно отправляется более 900 миллионов смайлов, а средний человек отправляет в 3 раза больше сообщений в Direct Message, чем комментариев.
Обновленное приложение доступно для iOS и Android.
- Против компании Facebook подали иск в суд из-за подозрения в шпионаже за пользователями приложения Instagram с помощью несанкционированного использования камер смартфонов.