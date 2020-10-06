Сегодня, 6 октября, популярная соцсеть Instagram отмечает свой 10-летний юбилей. В честь дня рождения пользователям представили нескольких новых функций, среди которых: "Карта историй" - истории, которые были опубликованы за последние три года и обновление IGTV Shopping.

Об этом рассказывает издание Techcrunch.

Новая иконка приложения

Пользователи iOS и Android могут выбирать себе новую иконку приложения.

Карты историй

Это личная карта и календарь историй Instagram, которым пользователь поделился за последние три года. Это удивит некоторых пользователей, которые вероятно считали, что Instagram Stories полностью удаляются с серверов Facebook.

Автофильтрация комментариев

Эта функция приурочена к началу Национального месяца по предотвращению булинга. Функция автоматически скроет комментарии, аналогичные другим, о которых уже было сообщено. Их можно будет посмотреть под меткой “Просмотр скрытых комментариев”.

Эта функция чем-то похожа на функцию Twitter “Скрыть ответы”, которая была запущена во всем мире в прошлом году. Правда в Twitter автор публикации должен вручную скрывать ответы, а вот Instagram пытается автоматизировать эту функцию.

Instagram также расширяет функцию предупреждений, когда люди неоднократно пытаются публиковать оскорбительные комментарии. Instagram уже предоставляет функцию на основе искусственного интеллекта, который уведомляет пользователя о том, что его комментарий может считаться оскорбительным, давая возможность подумать и внести изменения перед публикацией. Теперь эта функция будет нацелена на повторных нарушителей, предлагая им сделать шаг назад и подумать над своими словами и их возможными последствиями.

В Instagram ежедневно публикуется более миллиона сообщений, в которых упоминается “мем”; 50% пользователей ежедневно просматривают видео в Instagram, ежедневно отправляется более 900 миллионов смайлов, а средний человек отправляет в 3 раза больше сообщений в Direct Message, чем комментариев.

Обновленное приложение доступно для iOS и Android.