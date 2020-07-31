Сегодня, 31 июля, мусульмане всего мира начинают праздновать Курбан-байрам – один из самых главных праздников в Исламе.

#Буквы рассказывают об истории и традициях праздника.

Курбан-байрам или Ид аль-адха (праздник жертвоприношения) ознаменует окончание хаджа, и отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрагима, считающегося в исламе пророком. Точная дата празднования по григорианскому календарю может разниться в разных странах.

История праздника

Согласно Корану, ангел Джабраил явился к Ибрагиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын — Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии (Таурате) фигурирует другой сын Ибрагима Исхак (Исаак). Ибрагим отправился в долину Мина к тому месту, где сейчас стоит Мекка, и начал приготовления.

Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрагиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака (Исаака).

Традиции Курбан-байрама

К празднику верующие готовятся заранее. Так, за 10 дней до начала соблюдают пост, а в ночь накануне праздника читают намаз. Считается, что в это время Аллах слышит каждого.

Праздновать Курбан-байрам начинают с самого раннего утра, в каждой мечети молятся и читают Коран, а также слушают проповедь имама.

Одной из главных традиций праздника является жертвоприношение. Закалывая животное, нельзя проявлять агрессию, к нему, наоборот, следует относиться с сочувствием. Категорически запрещается мучить животное. Поэтому клинок должен быть хорошо заточен. А перед самим жертвоприношением мусульманин обязан проявить благое намерение в том, что делает он это ради Господа.

Мясо делят на три части, одну из которых можно оставить себе, вторую отдать близким и гостям, а третью раздать нищим и обездоленным. Потому что жертвоприношение делается ради Аллаха, а значит, оно должно принести пользу.

Праздник отмечают три дня (в этом году до 2 августа), в это время принято молиться, навещать родственников и друзей, дарить подарки и угощать.