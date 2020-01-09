Сегодня, 9 января, в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов боевиков один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

В частности, стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”.

Кроме того, из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”

Подчеркивается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.