Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
В частности, стрелковое оружие враг применил по защитникам Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”.
Кроме того, из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”
Подчеркивается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.