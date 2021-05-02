Про це пишуть #Букви.

Великдень, або Воскресіння Христове – це головне християнське свято, що знаменує перемогу життя над смертю, перемогу над гріхами людства і дає надію на вічне життя. У цей день згадують воскресіння з мертвих Ісуса Христа на третій день після його розп’яття на хресті за гріхи всього людства.

Воскресіння Христа свідчить, що він “воскрес, як Бог” і благословив загальне воскресіння всіх людей.

За Євангелієм, після прибуття Христа до Єрусалима його за 30 срібняків зрадив його учень Юда. Через це Ісуса розіп’яли на хресті. Віддані учні поховали його в печері неподалік від Голгофи, а вхід туди завалили каменем.

У недільний день до гробу прийшли жінки-мироносиці та виявили, що на місці поховання порожньо. В той самий час вони побачили янгола, який сповістив, що Ісус воскрес із мертвих.

На Великдень люди вітають один одного словами “Христос Воскрес!” і відповідають “Воістину Воскрес!”.

У всіх православних храмах в пасхальну ніч проходять святкові богослужіння. Після хресної ходи відбувається ранкова служба, після закінчення якої священники освячують принесені парафіянами яйця, паски, паски – деякі парафіяни освячують їх у Страсну суботу.

Цим святом закінчується Великий піст, який триває 48 днів.

Від того, коли буде відзначатися Великдень, також залежать такі церковні свята, як Вознесіння Христове й Трійця.