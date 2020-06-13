Covid-19 Украина

обновлено 13.06.2020 в 09:01

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Сегодня шестая годовщина освобождения Мариуполя от оккупантов

В этот день – 13 июня – шесть лет назад украинские войска освободили от боевиков город Мариуполь в Донецкой области.

Суббота, 13 июня 2020, 09:12

Об этом сообщают #Буквы.

Примерно с середины апреля Мариупольский городской совет был захвачен сепаратистами. 9 мая, выполняя приказы московских кураторов, они штурмовали городское УВД – Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук и убит начальник ГАИ Виктор Саенко и боец добровольческого батальона милиции “Азов” Родион Добродомов. Террористы также заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания. Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы.

После событий 9 мая и фактической потери контроля над третьим по величине городом Донбасса, Украина контролировала только мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, и полторы сотни добровольцев из батальона МВД “Азов”.

Штурм Мариуполя украинское командование сначала планировало на 23 мая 2014 года, чтобы дать возможность горожанам проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана.

Окончательной датой начала освобождения было определено 13 июня.

В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона “Азов”, 2 роты спецбатальона “Днепр”, 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блок-посты на въездах в город контролировали военные, помощь поступала также от членов Правого сектора и местных активистов. Для блокировки района проведения спецоперации было привлечено около 500 военнослужащих ВСУ и НГ.

Штурм начался в 5-ть утра. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников были ликвидированы их ключевые опорные точки, уничтожена техника и восстановлен контроль над всеми захваченными сооружениями, в частности зданием городского совета.

С тех пор, благодаря усилиям украинских военных и самых мариупольцев, город живет напряженной, но мирной жизнью.

  • Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что разница между Мариуполем и оккупированным Донецком – это то, как изменилась страна.
Теги: увольнение, Мариуполь, нацгвардейцы, Нацгвардия Украины, полиция, СБУ, сепаратисты, Донбас, РФ

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