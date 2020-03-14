Об этом сообщают #Буквы.

День добровольца установлен решением Верховной Рады от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усиления общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициативы общественности.

Важно отметить, что именно 14 марта 2014 года прямо с Майдана первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом. Благодаря добровольческим батальонам была проведена мобилизация и ВСУ удалось подготовить им профессиональную замену.

Первый добровольческий батальон в начале апреля 2014 года передислоцировался в Днепропетровскую область и получил название “Днепр-2”. А 13 апреля 2014 года было принято решение о начале антитеррористической операции на востоке Украины.

Добавим, что сегодня в Киеве несмотря на карантин проходит Марш патриотов и Добровольцев, который призван почтить жертву добровольцев, которые защищают Украину от внешней агрессии. Также целью марша является показать представителям власти, что большая часть общества не согласен с тем внешнеполитическим курсом, который был избран.