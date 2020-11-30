За прошедшие сутки, 29 ноября, в Украине зарегистрировали 9946 новых случаев заболевания COVID-19. Заболели 570 детей и 360 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 1161 человека;

летальных случаев – 114;

выздоровели – 5771 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 31 901 (в том числе методом ПЦР – 26290, методом ИФА – 5611).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 732 625 человек;

выздоровели – 345 149 человек;

летальных исходов – 12 327;

проведения ПЦР-тестов – 4528772.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 70478 случаев;

Винницкая область – 17 405 случаев;

Волынская область – 24 135 случаев;

Днепропетровская область – 38 789 случаев;

Донецкая область – 22 807 случаев;

Житомирская область – 29 911 случаев;

Закарпатская область – 23 193 случая;

Запорожская область – 30 875 случаев;

Ивано-Франковская область – 36 434 случая;

Киевская область – 37 687 случаев;

Кировоградская область – 5286 случаев;

Луганская область – 6274 случая;

Львовская область – 46 078 случаев;

Николаевская область – 18 535 случаев;

Одесская область – 44 949 случаев;

Полтавская область – 22 055 случаев;

Ровенская область – 30 956 случаев;

Сумская область – 28 831 случай;

Тернопольская область – 27 849 случаев;

Харьковская область – 55 341 случай;

Херсонская область – 10 149 случаев;

Хмельницкая область – 29 577 случаев;

Черкасская область – 22 924 случая;

Черновицкая область – 33732 случаи;

Черниговская область – 18 375 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.