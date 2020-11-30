Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1161 человека;
- летальных случаев – 114;
- выздоровели – 5771 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 31 901 (в том числе методом ПЦР – 26290, методом ИФА – 5611).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 732 625 человек;
- выздоровели – 345 149 человек;
- летальных исходов – 12 327;
- проведения ПЦР-тестов – 4528772.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 70478 случаев;
- Винницкая область – 17 405 случаев;
- Волынская область – 24 135 случаев;
- Днепропетровская область – 38 789 случаев;
- Донецкая область – 22 807 случаев;
- Житомирская область – 29 911 случаев;
- Закарпатская область – 23 193 случая;
- Запорожская область – 30 875 случаев;
- Ивано-Франковская область – 36 434 случая;
- Киевская область – 37 687 случаев;
- Кировоградская область – 5286 случаев;
- Луганская область – 6274 случая;
- Львовская область – 46 078 случаев;
- Николаевская область – 18 535 случаев;
- Одесская область – 44 949 случаев;
- Полтавская область – 22 055 случаев;
- Ровенская область – 30 956 случаев;
- Сумская область – 28 831 случай;
- Тернопольская область – 27 849 случаев;
- Харьковская область – 55 341 случай;
- Херсонская область – 10 149 случаев;
- Хмельницкая область – 29 577 случаев;
- Черкасская область – 22 924 случая;
- Черновицкая область – 33732 случаи;
- Черниговская область – 18 375 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
- По состоянию на 27 ноября в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19.