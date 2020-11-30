Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 1161 человека;
  • летальных случаев – 114;
  • выздоровели – 5771 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 31 901 (в том числе методом ПЦР – 26290, методом ИФА – 5611).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 732 625 человек;
  • выздоровели – 345 149 человек;
  • летальных исходов – 12 327;
  • проведения ПЦР-тестов – 4528772.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 70478 случаев;
  • Винницкая область – 17 405 случаев;
  • Волынская область – 24 135 случаев;
  • Днепропетровская область – 38 789 случаев;
  • Донецкая область – 22 807 случаев;
  • Житомирская область – 29 911 случаев;
  • Закарпатская область – 23 193 случая;
  • Запорожская область – 30 875 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 36 434 случая;
  • Киевская область – 37 687 случаев;
  • Кировоградская область – 5286 случаев;
  • Луганская область – 6274 случая;
  • Львовская область – 46 078 случаев;
  • Николаевская область – 18 535 случаев;
  • Одесская область – 44 949 случаев;
  • Полтавская область – 22 055 случаев;
  • Ровенская область – 30 956 случаев;
  • Сумская область – 28 831 случай;
  • Тернопольская область – 27 849 случаев;
  • Харьковская область – 55 341 случай;
  • Херсонская область – 10 149 случаев;
  • Хмельницкая область – 29 577 случаев;
  • Черкасская область – 22 924 случая;
  • Черновицкая область – 33732 случаи;
  • Черниговская область – 18 375 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.