По состоянию на 27 ноября в Украине зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 16 218 человек: из них 666 детей и 655 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано: в Днепропетровской области (1773), г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

В течение суток скончались 192 пациента. За все время эпидемии в Украине от осложнений COVID-19 умерли 11 909 человек. Выздоровели за сутки 8 843 пациента. С начала эпидемии коронавирус преодолели 326 238 пациентов.

Всего в Украине зафиксировано 693 407 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 72 789 тестирований на коронавирус (в частности, методом ПЦР – 46 005, а методом ИФА – 26 784).

За все время было проведено 4 млн 419 тыс. 791 ПЦР-тестирование.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 65 539 случаев; 1253 человека скончались, 22 317 выздоровели;

• Винницкая область – 16 710 случаев; 283 человека скончались, 9298 выздоровели;

• Волынская область – 23 273 случая; 422 человека скончались, 15 551 выздоровел;

• Днепропетровская область – 34 888 случаев; 852 человека скончались, 15 440 выздоровели;

• Донецкая область – 21 786 случаев; 385 пациентов скончались, 10 924 выздоровели;

• Житомирская область – 28 481 случай; 478 человек скончались, 17 717 выздоровели;

• Закарпатская область – 22 748 случаев; 522 человека скончались, 13 187 выздоровели;

• Запорожская область – 28 229 случаев; 291 пациент скончался, 4784 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 34 696 случаев; 607 человек скончались, 13 321 выздоровел;

• Киевская область – 35 235 случаев; 667 человек скончались, 12 096 выздоровели;

• Кировоградская область – 4824 случая; 147 пациентов скончались, 2245 выздоровели;

• Луганская область – 6061 случай; 157 пациентов скончались, 3843 выздоровели;

• Львовская область – 44 509 случаев; 1209 человек скончались, 28 419 выздоровели;

• Николаевская область – 17 167 случаев; 294 человека скончались, 5311 выздоровели;

• Одесская область – 41 501 случай; 548 человек скончались, 8939 выздоровели;

• Полтавская область – 20 701 случай; 437 пациентов скончались, 10 923 выздоровели;

• Ровенская область – 29 875 случаев; 374 человека скончались, 22 576 выздоровели;

• Сумская область – 26 590 случаев; 353 человека скончались, 9982 выздоровели;

• Тернопольская область – 27 050 случаев; 369 человек скончались, 21 193 выздоровели;

• Харьковская область – 54 028 случаев; 736 человек скончались, 28 277 выздоровели;

• Херсонская область – 9633 случая; 198 пациентов скончались, 4240 выздоровели;

• Хмельницкая область – 28 350 случаев; 424 человека скончались, 16 095 выздоровели;

• Черкасская область – 21 402 случая; 185 пациентов скончались, 8812 выздоровели;

• Черновицкая область – 33 018 случаев; 627 человек скончались, 14 823 выздоровели;

• Черниговская область – 17 113 случаев; 91 пациент скончался, 5925 выздоровели.