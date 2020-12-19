#Буквы рассказывают об истории и традициях праздника.

Больше всех этот праздник ждут дети, ведь в ночь с 18 на 19 декабря Св. Николай приносит им подарки и кладет под подушки. Согласно поверию, подарки получают послушные дети, а кто не слушался родителей – под подушкой найдет лозину.

В мире Святой Николай известен под разными именами: Миклаш, Йоулупукки, Сейнт Николаус, Сантаклос, Фадер Крисмас, Пер Ноэль, Синтер Клаас.

Сам Святой Николай был исторической фигурой. Родился он в 270 году нашей эры в Патаре (территория Турция). На то время это был самый богатый город полуострова Ликии. Родители Николая были верующими людьми и воспитывали сына в христианском духе. Мальчик был очень долгожданный, так как его родители были уже достаточно в преклонном возрасте. Его сразу окрестили.

Когда родители Николая умерли, ему досталось хорошее наследство и он смог помогать всем нуждающимся. Горожане любили и уважали Николая за его доброе сердце и дела. Впоследствии его избрали своим епископом. Во время гонений христиан Николая бросили в тюрьму. Когда он вышел из тюрьмы, то продолжал проповедовать имя Господне. В 325 году Николай посетил первый Вселенский Собор в Никее.

Умер святой Николай 6 декабря 345 года.

В Киеве в XI веке построили храм в его честь. Потом такие храмы стали появляться и в других городах.

Считается, что Святой Николай опекает детей, студентов, путешественников, моряков, торговцев. Люди верят, что святой оберегает их от стихийных бедствий. Николай также является покровителем незаконно осужденных.

В украинской традиции на праздник святого Николая варили пиво, пекли печенье, звали гостей. Обязательно накануне и в сам праздник люди посещали службу в церкви. А молодежь вечером накануне 19 декабря собиралась и обходила дворы с первыми колядками.