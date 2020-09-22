Сегодня, 22 сентября, в большинстве стран мира отмечается Всемирный День без автомобиля. В этот день автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на сутки отказаться от использования частного транспортного средства и воспользоваться альтернативным транспортом. Например, общественным или велосипедным.

#Буквы рассказывают историю этого дня и его цель.

Впервые Всемирный день без автомобиля был проведен в Швейцарии в 1973 году, когда власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться на несколько дней от машин.

В 1997 году первую общенациональную “безавтомобильную” акцию провела Великобритания. В следующем году к ней присоединилась и Франция. В дальнейшем эту традицию переняли другие европейские страны и города, а в последние годы – и некоторые неевропейские страны, среди которых – Канада и США.

В то же время, это символический праздник не получил формализации, так как решение о его праздновании принимает местная власть.

Как правило, 22 сентября не рекомендуется ездить на автомобилях, а люди используют альтернативные способы передвижения.

Зачем проводят Всемирный день без автомобиля

Целью этого дня является привлечение внимания к проблеме загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами, а также снижение уровня концентрации выхлопных газов в городском воздухе и уменьшение шумовой нагрузки.

По данным общественной организации “Всеукраинская экологическая лига”, каждый раз, когда заводится двигатель автомобиля, ускоряется изменение климата – ведь СО2 преобладает среди других парниковых газов, которые усиливают способность атмосферы удерживать тепло.

Последствиями глобального изменения климата является таяние ледников, повышение уровня Мирового океана, гибель коралловых рифов, изменение направления океанских течений, гибель животных и тому подобное.

Всемирный день без автомобиля в Киеве

В Киевской городской государственной администрации призвали автовладельцев на один день отказаться от поездок на своих автомобилях и воспользоваться альтернативным транспортом.

Отмечается, что в рамках Европейской недели мобильности 2020 продолжается интернет-марафон. Чтобы принять участие, нужно: