Компания Sony анонсировала новую камеру A7C. Это самая маленькая по размерам полнокадровая беззеркальная камера из имеющихся в серии Alpha.

Об этом сообщает издание The Verge.

Новинка имеет компактные размеры (124,0 x 71,1 x 59,7 мм) и вес немного больше 500 граммов, что делает ее самой компактной из серии полнокадровых камер Alpha. По своим размерам она похожа на устройства с сенсором формата APS-C, например, A6400.

Камера оснащена 3-дюймовым ЖК-дисплеем с углом наклона 921 000 точек и имеет 24,2-мегапиксельный полнокадровый сенсор со встроенной стабилизацией изображения. Стандартный диапазон ISO — до 51 200.

A7C может снимать со скоростью до 10 кадров в секунду с автоэкспозицей и способен снимать видео 4K/30 кадров в секунду или 1080p/120 кадров в секунду со скоростью до 100 Мбит/с. Также в корпусе есть USB-C и модуль Wi-Fi.

Для работы с A7C Sony разработала новый комплектный объектив 28-60 мм f4-5,6. Длина объектива в сложенном виде — только 45 мм. В компании описывают эту комбинацию как “самую маленькую и легкую в мире полнокадровую камеру”.

Ожидается, что продажа A7C начнется в октябре. Ее стоимость — 1799 долларов или 2099 вместе с объективом.