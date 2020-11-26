Лидер партии "За майбутне", соратник олигарха Игоря Коломойского — Игорь Палица заявил, что нардепы "Слуги народа" получали взятки в размере $20 тысяч за поддержку проекта государственного бюджета.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Раз уж Офис президента, представители “Слуги народа” говорят о том, что коррупция в Верховной Раде… И президент, и все представители борются с этой коррупцией, я хочу задать вам один вопрос. Я терпел, держал себя в руках долго, но я уже не могу. А почему в провластной фракции “Слуги народа” за голосование за бюджет депутатам выдают по 20 тысяч долларов каждому? И это факт. Вы можете спросить — я могу привести депутатов, которые получили деньги за голосование. Откуда 4,5 млн долларов у провластной фракции, чтобы заплатить своим депутатам за голосование за бюджет? И почему для того, чтобы принять “такой сбалансированный бюджет”, своим депутатам надо платить по 20 тысяч долларов?”, — заявил Палица.

При этом Палица, обращаясь к главе Минфина Сергею Марченко отметил, что тот якобы и в самом деле не знает о таких взятках.

По словам Палицы, о таких выплатах знает не только он, но и “вся Верховная Рада”.

Примечательно, что представителей фракции “Слуги народа” на момент выступления Палицы в студии не было. Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов посоветовал нардепу обратиться в правоохранительные органы, если ему известно о факте коррупции в парламенте.

“Да какое заявлении! Все правоохранительные органы!? Да я не собираюсь писать заявление”, — прокомментировал он.