Об этом сообщила в Instagram его супруга, певица Санта Димопулос.

“Мой муж переболел, 12 дней в больнице и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то что у него не было воспаления легких”, — рассказала артистка.

В этой же публикации Димопулос раскритиковала людей, которые не верят в том, что COVID-19 несет опасность, и призвала беречь себя.

“Кто не верит? Где логика? У этих людей? […] Двое знакомых наших умерло. Все очень серьезно, берегите себя (орфография и пунктуация автора сохранены — ред.)”, — написала она.