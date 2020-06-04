Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициировал встречу с Президентом Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов противодействия домашнему насилию и проблематики коммерческого суррогатного материнства.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЦиРО.

“На повестке дня – необходимость формирования государственной семейной политики, вопросы противодействия домашнему насилию, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина, и проблематика коммерческого суррогатного материнства. Эти вопросы и другие социальные вызовы, которые требуют налаживания государственно-конфессионального взаимодействия, Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций предлагает обсудить лично с президентом Украины Владимиром Зеленским”, – говорится в сообщении.

В Совете церквей акцентируют на необходимости направить значительные усилия государства и гражданского общества “в поддержку семей, материнства и отцовства, внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создание надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и популяризировать усыновление среди граждан Украины”.

Кроме того, Совет призывает вместо ратификации Стамбульской конвенции, которая, по их мнению, ангажирована гендерной идеологией, развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин.

“То есть пойти по пути тех странах Европы, которые также отказались от ратификации этой Конвенции (как пример, Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения)”, – подчеркивается в сообщении.

Помимо этого, Совет отмечает, что особым резонансом отзывается в обществе проблематика коммерческого суррогатного материнства, которое превратилось в бизнес по торговле детьми в Украине. Также религиозные представители выразили свою поддержку уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, который, по их мнению, откровенно назвал риски, с которыми сталкиваются женщины и дети, рожденные в результате суррогатного материнства.