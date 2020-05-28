Детский омбудсмен Николай Кулеба выступил против практики суррогатного материнства в Украине в связи с тем, что усыновить детей могут "гей-пары и насильники".

Соответствующий пост Кулеба опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, в начале мая клиника репродуктивной медицины BioTex опубликовала видеоролик, предназначенный для суррогатных родителей. В нем проинформировали о том, почти полсотни младенцев, рожденных суррогатными матерями из Украины для иностранных граждан, не могут покинуть страну вместе с родителями из-за карантина.

После публикации видео в Сети разгорелся скандал, на фоне которого Николай Кулеба выступил за запрет суррогатного материнства в Украине.

Теперь Кулеба решил объяснить свою позицию и ответить тем, кто утверждает, что “суррогатное материнство — это возможность, это технологии, которые дают людям шанс”.

В частности, он отметил, что существует риск того, что усыновителями ребенка окажутся “гомосексуальные пары и насильники”, но об этом никто не предупреждает.

“Реклама суррогатного материнства, ​​которая сегодня везде, “кричит” нам о радостных родителях и счастливых семьи. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда “супругами” могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники”, — написал он.

Эта реплика вызвала возмущение среди пользователей Сети: Кулебу обвинили в дискриминации ЛГБТ-лиц.

Омбудсмен ответил на эти обвинения и разъяснил, что имел в виду инциденты, когда гомосексуальным парам приходится вступать в фиктивный брак с человек противоположного пола для того, чтобы усыновить ребенка в соответствии с украинским законодательством.

“В соответствии с законодательством Украины, воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине могут супруги. Согласно Семейному Кодексу Украины, это — мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.

И поэтому те лица, которые не имеют соответствующего свидетельства, идут на обман, чтобы получить ребенка. Они создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие “схемы”, чтобы получить ребенка незаконным способом. При этом они нарушают как законодательство Украины, так и законодательство тех стран, куда они вывозят ребенка”, — подчеркнул Кулеба.

Также омбудсмен отметил, что Украина не может проверить информацию о тех лицах, которые пользуются услугами суррогатного материнства, а также проконтролировать дальнейшую судьбу усыновленных детей.

“Здесь есть множество манипуляций и нарушений, о которых заявляют и представители посольств иностранных государств в Украине. Каждый имеет право выбирать свой путь жизни, но при этом не нарушая законодательство”, — подытожил он.