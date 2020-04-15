Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк в соцсетях написал, что "улететь" от марихуаны — "классно", а после исправил пост.

Шкиряк опубликовал на своей странице Facebook мем, на котором изображен самолет, сделанный из марихуаны, и подпись: “Улететь сегодня можно только этим рейсом”.

“Это классно”, — прокомментировал он.

Спустя 20 минут советник Авакова отредактировал пост.

“Улыбнуло”, — добавил он.

По итогу он вытер пост. В разговоре с Буквами Шкиряк сказал, что ему просто понравился, как сделан мэм.

Стоит отметить, что растения любого вида рода Cannabis (конопля) входят в перечень наркотических средств. Использование конопли разрешено только в промышленных целях. За выращивание (ст. 310 УКУ), публичное употребление (ст. 316 УКУ), производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку (ст. 309 УКУ) конопли предусмотрена уголовная ответственность.