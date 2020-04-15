Шкиряк опубликовал на своей странице Facebook мем, на котором изображен самолет, сделанный из марихуаны, и подпись: “Улететь сегодня можно только этим рейсом”.
“Это классно”, — прокомментировал он.
Спустя 20 минут советник Авакова отредактировал пост.
“Улыбнуло”, — добавил он.
По итогу он вытер пост. В разговоре с Буквами Шкиряк сказал, что ему просто понравился, как сделан мэм.
Стоит отметить, что растения любого вида рода Cannabis (конопля) входят в перечень наркотических средств. Использование конопли разрешено только в промышленных целях. За выращивание (ст. 310 УКУ), публичное употребление (ст. 316 УКУ), производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку (ст. 309 УКУ) конопли предусмотрена уголовная ответственность.
- В течение последних нескольких лет в Украине ведется активная дискуссия касательно легализации производства и оборота марихуаны в медицинских целях. По результатам опросов Социологической группы “Рейтинг”, сегодня эту инициативу поддерживают 39 % украинцев. Еще 49 % выступили против подобной инициативы.
- В октябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос легализации каннабиса в Украине не в приоритете, для этого сейчас “не время”.