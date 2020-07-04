Covid-19 Украина

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SpaceX готовит запуск десятой партии спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует 8 июля запустить на орбиту десятую партию спутников системы Starlink.

Суббота, 4 июля 2020, 11:30

Starlink

Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Отмечается, что ракета-носитель Falcon-9, кроме интернет-спутников, выведет на орбиту также два спутника дистанционного зондирования Земли компании BlackSky.

“Предварительно в среду, 8 июля, состоится запуск десяти партии спутников системы Starlink. Ракета Falcon-9 также доставит на орбиту два космических аппарата компании BlackSky”, – сообщили в компании.

Теги: Starlink, , технологии, SpaceX, космос, наука

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