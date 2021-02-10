Компания SpaceX инжерера Илона Маска расширила масштабы публичного бета-тестирования своего спутникового интернет-сервиса Starlink, заявив, что принимает предварительные заказы от потенциальных клиентов по всему миру.

Об этом сообщает CNBC.

Потенциальные пользователи Starlink могут ввести адрес службы на сайте компании с предварительным заказом за 99 долларов. В некоторых регионах покрытие появится в середине — конце нынешнего года, в других обещают интернет от Starlink в 2022 г.

Услуга будет предложена сначала в США, Канаде и Великобритании.

На сайте компании подчеркивается, что предзаказы “полностью возмещаются”, но мелким шрифтом отмечается, что “внесение депозита не гарантирует обслуживания”.

SpaceX также сообщает, что “выполнение заказов может занять 6 месяцев или более” в зависимости от того, где находятся пользователи”.

Компания запустила публичную бета-программу Starlink в октябре с ценой обслуживания 99 долларов в месяц, в дополнение к предварительной стоимости заказа комплекта Starlink в 499 долларов плюс доставка. В комплект входит специальный терминал для приема сигнала, Wi-Fi-маршрутизатор, а также соединительные кабели и крепления – то есть все, что потребуется для подключения к сети.

Starlink – это амбициозный проект SpaceX по созданию взаимосвязанной интернет-сети с тысячами спутников, известной в космической индустрии как группировка, предназначенной для предоставления высокоскоростного Интернета потребителям в любой точке планеты.

В рамках проекта уже запущено более 1000 спутников. Планируется, что группировка составит около 12000 спутников и сможет покрыть высокоскоростным интернетом всю планету.

Илон Маск также подтвердил, что планирует публичное размещение Starlink. По его словам, это произойдет, когда компания будет готова к IPO по своим финансовым показателям.

“SpaceX необходимо пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока в течение следующего года или около того, чтобы сделать Starlink финансово жизнеспособным. Каждая новая группировка спутников в истории обанкротилась. Мы надеемся стать первыми, с кем этого не произойдет”, – заявил он.

В 2019 году Маск сообщил журналистам, что Starlink может приносить доход в размере 30 миллиардов долларов в год, что примерно в 10 раз превышает самый высокий годовой доход, который он ожидает от SpaceX.