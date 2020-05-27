Американские астронавты впервые после почти девятилетнего перерыва отправятся на Международную космическую станцию на американском корабле — Crew Dragon компании SpaceX.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Сегодня NASA и SpaceX отправят в космос корабель Crew Dragon. На борту ракеты-носителя будут двое астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Они станут первым с 2011 года экипажем, который отправят в полет с космодрома на территории США.

Этот полет – часть второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX.

Полет запланирован на 23:33 по киевскому времени. Ракета стартует с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Астронавт Роберт Бенкен назначен командиром общих операций миссии. Он – астронавт с 2000 года. Это будет его третий полет в космос.

Дуглас Херли – капитан космического корабля. Он отвечает за запуск, посадку и возобновление. Для него это также третий полет.