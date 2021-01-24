Видео запуска ракеты-носителя транслировалось в YouTube.

Ракета взлетела с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

Общая масса спутников от 30 клиентов SpaceX более пяти тонн.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Watch Falcon 9 launch 143 spacecraft to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/4A6IOgtDdV — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

До этого компания за один раз выводила в космос только 64 спутника, а прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутника.

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 23 января. Но в субботу был отменен из-за плохих погодных условий.