Видео запуска ракеты-носителя транслировалось в YouTube.

Ракета взлетела с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

Общая масса спутников от 30 клиентов SpaceX более пяти тонн.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021