Видео запуска ракеты-носителя транслировалось в YouTube.

Ракета взлетела с комплекса SLC-40 в американском штате Флорида. В рамках миссии Transporter-1 компания SpaceX выведет на околоземную орбиту 143 спутника.

Общая масса спутников от 30 клиентов SpaceX более пяти тонн.

До этого компания за один раз выводила в космос только 64 спутника, а прошлый рекорд был за индийской миссией PSLV-C37, которая в 2017 году вывела на орбиту 104 спутника.

Первоначально запуск ракеты был запланирован на 23 января. Но в субботу был отменен из-за плохих погодных условий.

  • Ранее американская компания SpaceX осуществила тестовый запуск прототипа космического корабля Starship. Он взлетел на необходимую высоту, но взорвался при посадке.