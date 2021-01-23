Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“Служба безопасности Украины уделяет особое внимание системному противодействию нарушениям закона и проявления коррупции, в том числе когда это касается действующих или бывших сотрудников СБУ – независимо от их званий, должностей или выслуги лет. Безнаказанность бывает только временной. В рамках этой работы вчера проведено следственно оперативные меры по пресечению преступления, а именно – предупреждено убийство сотрудника спецслужбы. Сейчас задержан один действующий сотрудник СБУ”, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что официальная информация по этому поводу будет предоставлена позже, после завершения всех следственных и оперативных мероприятий. И как только это позволят нормы законодательства, в частности процессуального.

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, уточнил, что 22 января, был задержан организатор заказного убийства “правой руки” главы СБУ Ивана Баканова – начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

В организации преступления подозревают сотрудника управления по борьбе с терроризмом СБУ (“Альфа”) – полковника Андрея Расюка. Он якобы должен был передать деньги за совершение преступления.

Вероятным заказчиком преступления считается бывший заместитель Баканова (ноябрь 2019 – март 2020) Дмитрий Нескоромный. Он объявлен в розыск.

“Якобы Расюк собирался передать деньги за убийство не много ни мало “правой руки” и одного друга главы СБУ Ивана Баканова – начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего прокурора и чиновника, которому президент В. Зеленский через год службы в СБУ недавно присвоил звание бригадного генерала. Не менее впечатляет, что по версии СБУ, заказчиком убийства Наумова выступал … Дмитрий Нескоромный, полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019-го был назначен Зеленским заместителем главы СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым заместителем главы СБУ начальник Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности”, – отметил Бутусов.

По его словам, предпосылки для таких “бригадных” разборок возникли уже давно.

“Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути “крышуют” теневой бизнес. В начале 2020-го года главным “решало” был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов”, – объяснил журналист.