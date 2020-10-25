Видео голосования он выложил в Facebook.
Попик рассказал, как пообщался с волонтерами возле участка и семь раз ответил на вопросы президента.
“Все что нужно знать о результатах “опроса” под участками:
– Можно я еще второй раз проголосую?
– Давайте, сделаете мне статистику…
Проголосовал где-то раз 7 (замучился считать), далее уже не было сил сдерживать улыбку, хотя мог за весь микрорайон проголосовать. Что собирается понять президент по результатам такого опроса? “, – написал Попик.
- Ранее сообщалось, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения на местных выборах в Украине.