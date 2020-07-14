Об этом сообщили в пресс-службе Spotify.

В среду, 15 июля, Spotify запустился в еще 13 странах, включая Украину. Теперь сервис доступен в 92 странах мира.

“Теперь пользователи в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Казахстане, Косово, Молдове, Черногории, Северной Македонии, России, Сербии, Словении и Украине могут наслаждаться прослушиванием 50 миллионов треков, 4 миллиардов плейлистов и функциями персонализации музыки”, — говорится в сообщении.

Spotify позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции. Сервис был запущен в 2008 году шведским стартапом Spotify AB и стал первым стриминговим сервисом, который предоставляет возможность слушать музыку онлайн, не загружая ее на устройство.

Теперь для пользователей из Украины доступно и мобильное приложение Spotify. Его можно скачать в App Store и Play Market.

В настоящее время и мобильное приложение, и десктоп-версия доступны исключительно на английский языке.

Пользоваться Spotify можно бесплатно. Для доступа к сервису без рекламы можно приобрести подписку. Стоимость подписки на сервис — $4,99 в месяц. Также есть студенстький пакет (от $2,49 в месяц) и семейная подписка ($6,49 для двоих, $7,99 для 7 человек).